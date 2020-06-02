Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ветер умеренный южный, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 29-32, в Баку ночью 20-22, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-45 процентов.

В некоторых северных и западных районах страны завтра возможны грозы, пройдут дожди, есть вероятность выпадения града. Утром местами туман, ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха составит ночью 17-22, днем - 33-38, в горах ночью - 11-16, днем - 19-24 градуса тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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