О новых правилах посещения моллов в Баку (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:29)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с правилами и требованиями Кабинета министров и Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана, в моллы запрещается вход без защитных масок и перчаток, передает во вторник Trend.

В ТЦ Gənclik Mall и 28 Mall сообщили, что лицам без масок и перчаток запрещено заходить в торговые центры:

«Каждый вход находится под контролем службы охраны. Заходя в торговый центр, гражданин в обязательном порядке должен надеть маску и перчатки. Всем арендаторам ТЦ были переданы письменные уведомления о необходимости использования персоналом масок и перчаток. В торговых центрах озвучиваются аудиообъявления, а также демонстрируются видеоролики в связи с правилами социального поведения и гигиены».

В торговом центре Park Bulvar сообщили, что заходить в центр без масок и перчаток также запрещено, а также раз в неделю вся территория «молла» будет дезинфицироваться специализированной компанией.

«Торговый центр возобновил деятельность 31 мая. Работают все объекты, за исключением кинотеатров, детских и других развлекательных центров, а также кафе и ресторанов. На входах, в магазинах установлены ёмкости со специальными растворами для дезинфекции. Сотрудники ежедневно дезинфицируют Торговый центр. Однако, помимо этого каждую неделю данную процедуру выполняет специализирующаяся в этой сфере компания. Клиенты предупреждаются о необходимости соблюдения социальной дистанции, внутри торгового центра посредством аудиосистемы анонсируются правила социального поведения. В местах, где больше всего скапливаются люди, установлены плакаты, где указаны необходимые меры для предупреждения распростарнения вируса», - сказали в ТЦ Park Bulvar

В торговом центре Metro Park сообщили, что в целях обеспечения социальной дистанции и правил поведения в период карантина работает половина персонала.

«Как указано в постановлении Кабинета министров, клиентам запрещено заходить в торговый центр без масок и перчаток. С учетом этого сотрудники службы охраны у входов в ТЦ контролируют соблюдение этих правил. Также они с помощью электронных термометров проверяют температуру тела прибывающих людей, также у входов в торговый центр установлены емкости с дезинфицирующими растворами. Помимо этого в нерабочие часы, территория Metro Park полностью дезинфицируется. Внутри ТЦ установлены плакаты и баннеры в связи с необходимостью соблюдения правил социального поведения и гигиены в связи с режимом карантина, на мониторах приостановлен показ рекламы, и демонстрируются только ролики об указанных правилах», - сказали в Metro Park.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)