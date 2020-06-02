В Азербайджане выявлено 273 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 56, скончались три человека – Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 273 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 56, скончались три человека, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались три гражданина 1943, 1954 и 1956 года рождения, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

На сегодня в стране выявлено 5 935 случаев инфицирования коронавирусом, вылечилось 3 564, скончался 71 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 300 лиц, из которых состояние 50 человек оценивается как тяжелое, 73 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 309 901 тест.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)