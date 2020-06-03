Экзаменационный центр Азербайджана обратился к абитуриентам, которые будут сдавать экзамен 6-7 июня

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, которые будут сдавать экзамен 6 и 7 июня, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Так, все лица, которые будут участвовать в экзамене, должны распечатать пропускной экзаменационный лист с сайта ГЭЦ.

В день экзамена абитуриенты должны подойти к зданию, где будет проходить экзамен в то время, которое указано на пропускном экзаменационном листе, и вместе с документом, удостоверяющим личность, иметь при себе пропускной экзаменационный лист и декларацию о здоровье участника экзамена.

Декларация о здоровье распечатывается и подписывается вместе с пропускным экзаменационным листом.

Кроме того, каждый участник должен находиться в защитной маске на протяжении всего экзамена.

Перед допуском в здание участники экзамена должны пройти контроль, сохраняя социальную дистанцию, предоставить удостоверение личности так, чтобы верхнюю часть его увидел сотрудник ГЭЦ, и, если потребуется, на время снять маску и показать свое лицо. Ни в каком другом случае снимать маску нельзя.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)