Завтра в Баку - 27, а в регионах Азербайджана - до 36 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, временами усиливающийся северо-западный ветер,сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 25-27, в Баку ночью - 20-22, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в ряде северных и западных районов временами ожидаются грозовые дожди, местами сильные, возможен град. Утром местами туман и усиливающийся западный ветер.

Ночью - 17-22, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градуса тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северный ветер, который может вызвать дискомфорт у некоторых метеозависимых лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)