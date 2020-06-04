В Азербайджане в дни ужесточения карантина разрешены некоторые виды деятельности - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - С 00:00 часов 6 июня до 06:00 часов 8 июня деятельность по всем сферам работы, услуг и торговли, а также движение общественного транспорта и автомобилей на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района будет остановлено, сообщает в четверг Trend.

По решению Оперативного штаба, будет разрешено только передвижение автомобилей спецназначения, скорой помощи, аварийной службы, а также служебных автомобилей органов (структур) и организаций, деятельность которых разрешена.

Разрешена деятельность госорганов, структур и других организаций занятых в сферах, установленных Кабмином:

- больниц, станций скорой помощи;

- учреждений социальных услуг, в том числе, услуг по уходу за лицами с умственными и другими нарушениями, а также нуждающихся в особой заботе;

- коммунальных услуг (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии, сбор и утилизация бытовых отходов);

- производства и снабжения электроэнергией;

- мелиорации и водного хозяйства;

- услуг связи;

- телерадиовещания (теле- и радиоканалы, кабельное телевидение);

- железнодорожные, автомобильные, морские, воздушные грузоперевозки;

- деятельность по обеспечению транспорта и трубопроводов;

- непрерывная производственная деятельность (предприятия, деятельность которых невозможно остановить из-за производственно-технических условий);

- добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;

- услуги по охране и обеспечению технической безопасности предприятий работа и служебная деятельность которых приостановлена.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)