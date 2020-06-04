Рамин Байрамлы: В последующие недели в Азербайджане могут быть введены 2-3-х дневные ограничения

БАКУ /Trend/ - В последующие недели в выходные и ближе к праздничным дням вполне возможно введение ограничений на два-три дня.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в четверг Trend.

По его словам, для сдерживания распространения вируса COVID-19 принято решение об ужесточении карантинных правил в определенные дни. В связи с этим в конце этой недели жителям Баку, Гянджи, Лянкярана, Сумгайыта и Абшеронского района запрещается выходить на улицу.

Байрамлы отметил, что предприятиям направлена соответствующая информация о структурах, работа которых разрешена.

Председатель TƏBİB добавил, что сегодня в стране было проведено 7 047 тестов, выявлено 262 новых фактов инфицирования, два человека скончались. До настоящего времени скончалось 78 и продолжается лечение 2 707 человек. В реанимации находится 100 человек, 21 из которых подключен к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)