Рамин Байрамлы: Медицинские маски повсеместно есть в продаже

БАКУ /Trend/ - Нет повода для беспокойства в связи с ростом спроса на медицинские маски.

Как передает в четверг Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, медицинские маски повсеместно доступны как в аптеках, так и в других точках продажи.

"Некоторые страны даже обращались для закупки медицинских масок из Азербайджана", - добавил Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)