Рамин Байрамлы: Со вчерашнего дня мы видим, что граждане начали соблюдать правила

БАКУ /Trend/ - Со вчерашнего дня мы видим, что граждане начали соблюдать правила.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в четверг Trend.

По его словам, этот факт очень радует.

"Если люди будут соблюдать правила, то мы можем и не пойти на жесткие ограничения в выходные дни", - подчеркнул Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)