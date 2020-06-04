МВД Азербайджана о разрешении на участие в похоронных церемониях

БАКУ /Trend/ - Согласно постановлению Кабинета министров от четвертого июня 2020 года в рамках ужесточения особого режима карантина в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе гражданам запрещается покидать места проживания и нахождения с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе МВД, в связи с этим министерство просит жителей указанных населенных пунктов обращаться для получения разрешения на участие в похоронных церемониях близких родственников (родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук, внучка, свёкор (тесть), свекровь (теща) по телефонному номеру "горячей линии" МВД 590 - 80 - 20, либо в службу "102".

Все обращения в период с шестого по восьмое июня будут рассмотрены в кратчайшие сроки. В случае подтверждения родственных связей информация о лице, которому разрешено участие в церемонии, будет учитываться патрульными нарядами и постами полиции.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)