В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 6 522 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 4-е июня.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведен 322 574 тест.
Лента новостей
МИД России: В некоторых странах открыто устанавливают памятники в честь участников нацистских формирований
В выходные в Баку, Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте и Абшеронском районе будут закрыты все аптеки и маркеты - TƏBİB
"Теперь мне завидуют даже соседние села" - Азербайджанский фермер применяет альтернативную энергию – ВИДЕО
В Азербайджане выявлено 262 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 72, скончались два человека – Оперативный штаб
Решение об ужесточении карантинного режима принято своевременно - директор Сумгайытского театра Мубариз Гамидов
Адалет Гаджиев: Каждый гражданин Азербайджана должен проявить ответственность в создавшейся тяжелой ситуации
Превыше всего здоровье человека, поэтому ужесточение карантина необходимо – народный артист Билал Алиев
Жители Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района смогут выходить из дома по специальному разрешению