Водители личных автомобилей в Баку и ряде других городов могут быть оштрафованы или арестованы на выходные

БАКУ/Trend/ - На выходные во время ужесточения особого карантинного режима на территориях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронский район на автомобильных дорогах не будет установлено полицейских постов, однако дорожная полиция будет работать в усиленном режиме, сказал в пятницу Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев.

«В сравнении с прошлым разом в эти два дня (6-8 июня) введено больше ограничений, ограничен выход из дома большего числа лиц. Движение свободно только для автомобилей аварийной, спасательной служб, скорой помощи и ограниченного числа сотрудников органов, которым разрешено работать. Эти лица могут передвигаться только на служебных автомобилях. То есть, использование личного автомобиля лицом, которому разрешено выходить на работу, запрещено. Во время ограничений не разрешается движение такси, автобусов и других легковых автомобилей. Лицо, зарегистрированное на портале icaze.gov.az, и имеющее официальное разрешение работать, не может пользоваться другим автомобилем, если у предприятия, в котором он работает, нет служебного автомобиля», - пояснил начальник отдела.

Алиев отметил, что лицо, пользующееся в период ограничений собственным автомобилем, будет привлечен к ответственности в соответствии с требованием законодательства: «Согласно требованию ст. 211 Кодекса об административных проступках, физические лица будут штрафоваться в размере от 100 до 200 манатов, должностные лица – от 1500 до 2000 манатов, юридические лица - от 2000 до 5000 манатов либо, в зависимости от случая, учитывая личность совершившего проступок, арестованы в административном порядке сроком до одного месяца».

Напомним, что с 00:00 часов 6 июня по 06:00 часов 8 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе будет ужесточен карантинный режим.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)