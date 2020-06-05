Водный оператор Азербайджана перейдет в эти выходные на особый режим работы

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" 6-7 июня будет работать в особом режиме, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на водного оператора.

Данный шаг предпринимается в соответствии с решением Кабмина об ужесточении особого карантинного режима на территории гг. Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района.

Необходимое число работников служб ОАО, которые будут функционировать в этот период, зарегистрировано на портале www.icaze.e-gov.az

Сотрудников служб водного оператора будет доставлять на работу служебный транспорт "Азерсу".

В сообщении ОАО отмечается, что в выходные дни call-center "955" будет работать круглосуточно. Также круглосуточно будет работать аварийная служба "Азерсу".

Напомним, что в связи с ростом случаев инфицирования коронавирусом с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе ужесточается режим карантина.

(Текст: Кямаля Сеидова)