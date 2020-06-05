AZAL доставил в Азербайджан еще 144 соотечественника

БАКУ/Trend - Национальный авиаперевозчик Азербайджана 5 июня выполнил чартерный рейс из Анкары в Баку. Этим рейсом в Баку были доставлены 144 граждан Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.

Отметим, что AZAL выполняет чартерные рейсы по возвращению соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.