В Азербайджане выявлено 338 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 134, скончались 4 человека – Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 338 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 134, скончались 4 человека, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались 4 гражданина 1940, 1957, 1957 и 1972 годов рождения, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

На сегодня в стране выявлено 6 860 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 3 871, скончались 82 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 907 человек, из которых состояние 66 оценивается как тяжелое, 73 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 328 385 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)