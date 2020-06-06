Ханде Харманджи: Люди не должны злоупотреблять послаблениями режима карантина

БАКУ /Trend/ - Люди не должны злоупотреблять послаблениями режима карантина.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в интервью Азербайджанскому телевидению сказала глава азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи.

По ее словам, пандемии происходили на протяжении всей истории человечества: "Как и те пандемии, пандемия коронавируса останется позади. Однако главный вопрос для достижения этой цели заключается в необходимости соблюдения людьми правил карантина, чтобы защитить собственное здоровье и здоровье окружающих. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены, использовать медицинские маски. Для того, чтобы предотвратить инфицирование множества людей, следует действовать в соответствии с превентивными мерами, принятыми государством".

Харманджи подчеркнула, что Азербайджан принимает крайне эффективные меры в борьбе с пандемией, и с самого ее начала государство, приняв неотложные меры, показало, насколько высоко ценит здоровье каждого своего гражданина.

"Для защиты здоровья граждан принимаются все необходимые меры. Однако население продемонстрировало неправильный подход к смягчению режима карантина. Люди не должны злоупотреблять этим, они должны ответственнее подходить к данному вопросу", - сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ.

(Текст: Турал Гараджаев)