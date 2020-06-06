Опубликовано расписание телеуроков по профобразованию в Азербайджане на 8 июня
БАКУ /Trend/ - Опубликовано расписание на восьмое июня телеуроков по профессиональному образованию, проводимых в рамках передачи «Время урока» на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает в субботу Trend.
Посмотреть выпуски программы "Время урока" можно и на официальных страницах Государственного агентства по профессиональному образованию в Youtube и Facebook, а также на портале видеоуроков министерства образования.
(Текст: Турал Гараджаев)
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