"Торговая" в Баку в эти выходные (ФOTO)
БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана вынес постановление об ужесточении режима карантина на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района с 00:00 шестого до 06:00 восьмого июня в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом.
Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим полностью опустела и улица Низами, также известная под названием "Торговая".
Представляем вашему вниманию фотографии с "Торговой".
(Фото: Эльмин Байрамлы)
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