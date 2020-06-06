"Торговая" в Баку в эти выходные (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана вынес постановление об ужесточении режима карантина на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района с 00:00 шестого до 06:00 восьмого июня в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим полностью опустела и улица Низами, также известная под названием "Торговая".

Представляем вашему вниманию фотографии с "Торговой".

(Фото: Эльмин Байрамлы)