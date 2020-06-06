Международная образовательная онлайн конференция соберет вокруг себя экcпертов из Израиля, Франции, Украины, России, Азербайджана и Туниса

Главной темой для обсуждения будет образование после пандемии коронавируса. Мировые эксперты в образовании будут делиться опытом, приобретенным в период пандемии, проинформируют о последних новостях и ответят на все волнующие вопросы.

Среди спикеров конференции консультант с Манхеттена, о котором пишет FORBES, а также спикер, чье имя является символом инновационного образования в Украине; учитель года «Чикагского Университета» и некогда преподaватель Гарвардского университета; основательница нового направления в изучении иностранного языка во Франции; учредитель образовательного холдинга в Тунисе.

Онлайн конференция «Covid-19. Поворотная точка в образовании» организуется Центром Развития и Инноваций Dərs Evi и будет проведена 9-го июня с 14:00 до 18:00.

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Конференция организуется при спонсорстве компании Maxi.az и поддержке Gilan Holding-а и международной компании Maximum Education.

Компания Maxi.az также умело среагировала на изменения, принесенные пандемией Covid-19. Сегодня сети компании включают 10 локальных магазинов электроники в 2-х городах, более 150 дистрибьютеров и полнофункциональный онлайн магазин, с возможностью доставки в любую точку Азербайджана. Программа лояльности Bonus Plus позволяет делать покупки в кредит и по льготным условиям.

Информация о спикерах конференции:

• Основатель компании Maximum Education Михаил Мягков

Михаил Мягков выступит с темой «Массовое онлайн обучение: кризис или возможность?"

М. Мягков окончил Уортонскую бизнес-школу, выпускниками которой являются, например, Илон Маск, Юрий Мильнер и даже Дональд Трамп.

Работал в таких компаниях, как Procter & Gamble (Израиль), Kaplan (Израиль и после Америка), Boston Consulting Group (Америка).

В 2012 году Михаил запустил один из самых успешных образовательных центров в России - Maximum Education, доход которой на 2019 год составил около 10 миллионов долларов.