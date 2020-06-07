Как с завтрашнего дня будет работать Бакинский метрополитен?
БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен с завтрашнего дня будет работать в усиленном режиме, сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
По его словам, весь персонал метрополитена будет работать с 06:00 8 июня: "С 06:00 утра движение будет продолжаться в усиленном режиме, в соответствии с методическими указаниями. Движение на линии Хази Асланов-28 мая будет с 2-минутными интервалами. Из-за усиленного режима работы выделена дополнительная рабочая сила, были подготовлены запасные поезда".
Мамедов сказал, что, если в утренние часы будут какие-либо дополнительные инструкции и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров, принцип работы будет скорректирован с учетом этих правил.
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