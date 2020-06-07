В Баку сотрудники полиции доставили беременную женщину в больницу

БАКУ /Trend/ - Сегодня, в Хатаинском районе к сотрудникам полиции обратился житель Баку, который попросил в срочном порядке доставить в больницу его беременную жену.

Как передает Trend со ссылкой на МВД Азербайджана, благодаря незамедлительной помощи женщина была доставлена и помещена в родильное отделение близлежащей больницы. Отмечается, что у нее уже родился ребенок. Женщина и малыш находятся в хорошем состоянии.

Отец ребенка выразил благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь.