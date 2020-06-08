МВД Азербайджана выразило благодарность гражданам

БАКУ/Trend/ - Министерство внутренних дел выразило гражданам благодарность, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

В информации говорится: «В связи с ужесточением особого карантинного режима в субботу и воскресенье вам было запрещено покидать место жительства и место пребывания. От имени личного состава органов внутренних дел выражаем вам признательность за понимание и соблюдение требований особого карантинного режима.

Терпеливо оставаясь два дня дома, вы уберегли себя и здоровье своих близких. Верим, что вы вновь продемонстрируете терпеливость и выдержку в случае, если такое решение будет снова принято в будущем. Еще раз спасибо!».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)