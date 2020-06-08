TƏBİB обратилось к гражданам, пользующимся общественным транспортом

БАКУ/Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось к гражданам, которые пользуются общественным транспортом.

Как сообщает в понедельник Trend, для снижения темпов распространения инфекции COVID-19 гражданам рекомендовано не покидать дома, если они больны. Наряду с этим TƏBİB рекомендует соблюдать и другие важные правила:

- ввиду сложности соблюдения физической дистанции в общественном транспорте, использовать медицинские маски;

- соблюдать правила гигиены рук, покидая транзитную станцию, и при выходе на конечной остановке.

Также TƏBİB рекомендует регулярно дезинфицировать руки веществами на спиртовой основе.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)