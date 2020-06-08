TƏBİB обратилось к гражданам, пользующимся общественным транспортом
БАКУ/Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось к гражданам, которые пользуются общественным транспортом.
Как сообщает в понедельник Trend, для снижения темпов распространения инфекции COVID-19 гражданам рекомендовано не покидать дома, если они больны. Наряду с этим TƏBİB рекомендует соблюдать и другие важные правила:
- ввиду сложности соблюдения физической дистанции в общественном транспорте, использовать медицинские маски;
- соблюдать правила гигиены рук, покидая транзитную станцию, и при выходе на конечной остановке.
Также TƏBİB рекомендует регулярно дезинфицировать руки веществами на спиртовой основе.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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