В Азербайджане опубликовано расписание школьных телеуроков на 9 июня
БАКУ /Trend/ - Опубликовано расписание школьных телеуроков на девятое июня в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.
Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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