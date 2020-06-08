Председатель TƏBİB обратился к населению в связи с правилами карантина в прошедшие выходные

БАКУ /Trend/ - В случае, если жесткие требования карантина на выходные будут вводиться и в будущем, просим граждан заранее запасаться необходимыми лекарствами, чтобы избежать перегрузки службы скорой помощи "103" в этот период вызовами, связанными с этим и другими подобными вопросами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"В эти выходные некоторые граждане даже по самому незначительному поводу обращались в скорую помощь, в связи с чем число вызовов за один день увеличилось до 800. Ввиду значительного роста обращений в службу "103", в прибытии машин скорой помощи по адресам наблюдались незначительные задержки. Врачи скорой помощи ежедневно отправляются по различным адресам и проводят в связи с COVİD-19 обследования, берут образцы. Люди, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат, эвакуируются в больницы особого режима", - сказал Байрамлы.

Он отметил, что в целом же, в эти выходные, когда были введены жесткие требования карантина, подавляющее большинство граждан строго соблюдало установленные правила карантина, продемонстрировав исключительную солидарность.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)