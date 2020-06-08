В Азербайджане выявлены 323 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 228, скончались 5 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 323 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 228, скончались 5 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 7 876 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 4 377, скончались 93 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 406 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 343 391 тест.

(Текст: Турал Гараджаев)