Завтра в Баку 35, а в регионах Азербайджана до 38 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ветер юго-восточный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-23, днем - 31-36, в Баку ночью - 20-22, днем - 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 40-45 процентов.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, благоприятствующие метеозависимым лицам.

В регионах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер восточный.

Ночью - 17-22, днем - 33-38, в горах ночью - 11-16, днем - 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)