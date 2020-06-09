Оперативный штаб при Кабинете министров проводит очередной брифинг (Прямая трансляция)
БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит для представителей СМИ брифинг в связи с коронавирусом, сообщает во вторник Trend.
В брифинге принимают участие глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов и председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
Напомним, что согласно текущим данным, в стране выявлены 7 876 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 4 377, скончались 93 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 406 человек.
(Текст: Турал Гараджаев)
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