Особый режим карантина в Азербайджане продлен до 1 июля

БАКУ /Trend/ - После анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVİD-19, а также с учетом числа инфицированных, динамики распространения заболевания, принято решение о продлении особого режима карантина до 00:00 1 июля 2020 года, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.