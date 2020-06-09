Рамин Байрамлы: В прошлые выходные перед ужесточением карантина наблюдалась некоторая паника в связи с закупкой хлеба

БАКУ /Trend/ - В прошлые выходные перед ужесточением карантина у людей была некоторая паника в связи с закупкой хлеба.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"Надеемся, что таких случаев больше не будет", - сказал Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)