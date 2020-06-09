Рамин Байрамлы: Благодаря принятым мерам удалось достичь снижения числа летальных исходов среди больных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Благодаря принятым мерам удалось достичь снижения числа летальных исходов среди больных коронавирусом.

Как передает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 487 больных коронавирусом, из которых 136 человек находятся в реанимационном отделении.

"Есть и люди, чьи результаты тестов на коронавирус оказались негативными, однако у них наблюдаются характерные для этого вируса клинические симптомы. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Их лечат в соответствии с протоколом COVİD-19", - добавил Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)