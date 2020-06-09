Оперштаб: Выросло число лиц, чьи повторные тесты на коронавирус оказались положительными

БАКУ /Trend/ - Рост числа больных коронавирусом вызывает обеспокоенность.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает во вторник Trend.

"Также выросло число больных, находящихся в тяжелом состоянии. С 18 по 24 мая было выявлено 848 новых случаев заражения. В последующую неделю было выявлено 1372 новых факта заражения коронавирусом. В тот период число заразившихся превышало количество вылечившихся", - сказал Байрамлы.

Он отметил, что в течение последних недель также выросло число лиц, чьи повторные тесты на коронавирус оказались положительными.

"Полагаем, что чем больше распространяется вирус, тем больше он мутирует. Поэтому число случаев, не поддающихся лечению, может увеличиться", - добавил Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)