TƏBİB: Если в борьбе с коронавирусом не будет солидарности граждан, это может привести к еще более серьезным последствиям

БАКУ /Trend/ - Раньше на долю жителей Баку приходились 43-46 процентов инфицированных коронавирусом, а теперь этот показатель приближается к 50 процентам.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает во вторник Trend.

По его словам, если не держать под контролем распространение инфекции, это может привести к значительному росту больных.

"Мы наблюдали такую ситуацию в развитых странах мира. Независимо от уровня развития системы здравоохранения, если не держать под контролем распространение вируса, медучреждения не справятся с растущим числом больных", - сказал Байрамлы.

Он отметил, что если граждане не продемонстрируют солидарность в борьбе с коронавирусом, это может привести к еще более серьезным последствиям.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)