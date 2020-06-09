Рамин Байрамлы: В Азербайджане среди больных коронавирусом растет число молодых людей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане среди больных коронавирусом растет число молодых людей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, раньше в тяжелом состоянии находились больные коронавирусом, страдающие от сопутствующих заболеваний.

"Но, к сожалению, теперь это заболевание тяжело переносят и молодые люди. Среди них есть и наши коллеги - врачи", - сказал Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)