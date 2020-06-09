В Азербайджане может быть принято решение о лечении асимптоматических больных на дому

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть принято решение о лечении асимптоматических больных коронавирусом на дому

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, до сих пор все больные коронавирусом лечились в больницах.

"В связи с лечением асимптоматических больных на дому будет предоставлена дополнительная информация. Нас тревожит то, что такие больные могут выйти из-под контроля, и заразить других людей. Именно поэтому они должны будут подписать специальную расписку", - сказал Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)