Рамин Байрамлы: Люди должны носить защитную маску не для создания видимости ее использования
БАКУ /Trend/ - Люди должны носить защитную маску не для создания видимости ее использования.
Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, маски должны использоваться правильно, плотно прилегать к носу и рту.
Байрамлы добавил, что люди чаще стали прибегать к использованию масок, но этот показатель все еще оставляет желать лучшего.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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