Рамин Байрамлы: Не верящие в наличие коронавируса ставят под угрозу наших близких

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не так много людей, которые не верят в наличие коронавируса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Однако, по его словам, в стране все же есть люди, которые отрицают наличие вируса.

"В данном направлении следует осуществлять работу по просвещению людей. Не веря в наличие коронавируса мы можем поставить под угрозу наших близких", - сказал Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)