TƏBİB о действиях при появлении симптомов, характерных для заболеваний верхних дыхательных путей

БАКУ /Trend/ - В случае появления симптомов, характерных для заболеваний верхних дыхательных путей, граждане в первую очередь должны обратиться в скорую помощь.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает во вторник Trend.

По его словам, при распространении инфекции на нижние дыхательные пути, болезнь осложняется.

"Если у пациента наблюдаются хрипы, одышка, то немедленно проводится рентгенологическое обследование. Диагноз коронавируса ставится больному только после положительного результата ПЦР тестов", - отметил Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)