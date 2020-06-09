TƏBİB: В местах для карантина есть условия для приема до 500 человек в неделю

БАКУ /Trend/ - В местах для карантина есть условия для приема 200-500 человек в неделю.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, по мере роста числа больных коронавирусом приходится увеличивать и число медработников. Но до сих пор проблем в связи с нехваткой медперсонала не было.

"Мы использовали потенциал и других медучреждений, и провели тренинги для их работников. Но, естественно, ресурсы могут иссякнуть. Мы организуем их работу в соответствии с принципом очередности", - сказал Байрамлы.

Он добавил, что в Азербайджане в достаточном количестве имеются средства индивидуальной защиты, комбинезоны, маски.

"Никаких проблем с этим нет. Но нас крайне тревожат темпы роста числа инфицированных", - сказал Рамин .

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)