Особый режим карантина в Азербайджане продлен до 1 июля (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - После анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVİD-19, а также с учетом числа инфицированных, динамики распространения заболевания, принято решение о продлении особого режима карантина до 00:00 1 июля 2020 года, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.
Согласно анализу санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, в последние дни в Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах зафиксирован стремительный рост количества инфицированных. Исходя из этого, с целью снижения темпов инфицирования, а также сведения к минимуму возможных последствий, с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте, Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах будет введен жесткий режим карантина.
В связи с этим, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана постановляет:
• с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 года на территории Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов приостанавливается деятельность во всех сферах деятельности, обслуживания и торговли, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей специального назначения, аварийно-восстановительных служб, машин скорой помощи, служебных автомобилей, в том числе личных автомобилей сотрудников, органов (структур) и организаций, деятельность которых разрешена, а также передвижение граждан на личных автомобилях для участия в похоронных церемониях близких родственников);
• с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 жителям Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов запрещается покидать места своего проживания и нахождения;
• в указанный период времени жители Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов могут покидать места жительства и нахождения только при возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья посредством службы скорой медицинской помощи, а также для участия в похоронах близких родственников, получив разрешение посредством службы «102» МВД.
С 00:00 14 июня по 06:00 16 июня на территориях Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов разрешается деятельность нижеприведенных структур и сфер обслуживания:
• госорганов, структур и организаций, список которых определен Кабинетом министров Азербайджана;
• правоохранительных органов и военных организаций;
• больниц, станций скорой помощи;
• учреждений социальных услуг, в том числе, услуг по уходу за лицами с умственными и другими нарушениями, а также нуждающимися в особой заботе;
• учреждений коммунальных услуг (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии, сбор и утилизация бытовых отходов);
• производство и снабжение электроэнергией;
• мелиорация и водное хозяйство;
• услуги связи;
• телерадиовещание (теле- и радиоканалы, кабельное телевидение);
• железнодорожные, автомобильные, морские, воздушные грузоперевозки;
• деятельность по обеспечению транспортировки трубопроводами;
• деятельность производственных предприятий, которую невозможно остановить из-за производственно-технических условий;
• добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;
• выпечка хлебных изделий (с 16:00 15 июня 2020 года);
• услуги по охране и обеспечению технической безопасности предприятий, деятельность которых приостановлена.
Передвижение лиц, работающих в сферах, деятельность которых разрешена на служебных или личных автомобилей будет разрешено после введения о них соответствующей информации работодателем в портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи. Деятельность структур, а также предприятий и учреждений государственной значимости, а также структур, осуществляющих непрерывную деятельность, будет организована путем привлечения ограниченного числа работников.
За нарушение требований особого режима карантина физические, юридические и должностные лица несут предусмотренную законодательством Азербайджана административную и уголовную ответственность.
За солидарность, продемонстрированную во время мероприятий, осуществляемых государством в борьбе с вирусом COVID-19 в направлении защиты здоровья и обеспечения безопасности людей, Оперативный штаб вновь выражает благодарность гражданам и призывает их строго соблюдать требования Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.
В соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией, людям старше 65 настоятельно рекомендуется не покидать места жительства и нахождения без крайней необходимости. В то же время, с целью предотвращения случаев массового инфицирования в период особого режима карантина требуется строгое соблюдение запрета в стране на скопление людей в общественных местах, бульварах и парках, объектах общественного питания в группы свыше 10 человек, а также соблюдения правил, связанных с использованием защитных средств.
(Текст: Турал Гараджаев)