Особый режим карантина в Азербайджане продлен до 1 июля (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - После анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVİD-19, а также с учетом числа инфицированных, динамики распространения заболевания, принято решение о продлении особого режима карантина до 00:00 1 июля 2020 года, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Согласно анализу санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, в последние дни в Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах зафиксирован стремительный рост количества инфицированных. Исходя из этого, с целью снижения темпов инфицирования, а также сведения к минимуму возможных последствий, с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте, Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах будет введен жесткий режим карантина.

В связи с этим, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана постановляет:

• с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 года на территории Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов приостанавливается деятельность во всех сферах деятельности, обслуживания и торговли, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей специального назначения, аварийно-восстановительных служб, машин скорой помощи, служебных автомобилей, в том числе личных автомобилей сотрудников, органов (структур) и организаций, деятельность которых разрешена, а также передвижение граждан на личных автомобилях для участия в похоронных церемониях близких родственников);

• с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 жителям Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов запрещается покидать места своего проживания и нахождения;

• в указанный период времени жители Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов могут покидать места жительства и нахождения только при возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья посредством службы скорой медицинской помощи, а также для участия в похоронах близких родственников, получив разрешение посредством службы «102» МВД.

С 00:00 14 июня по 06:00 16 июня на территориях Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов разрешается деятельность нижеприведенных структур и сфер обслуживания:

• госорганов, структур и организаций, список которых определен Кабинетом министров Азербайджана;

• правоохранительных органов и военных организаций;

• больниц, станций скорой помощи;

• учреждений социальных услуг, в том числе, услуг по уходу за лицами с умственными и другими нарушениями, а также нуждающимися в особой заботе;

• учреждений коммунальных услуг (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии, сбор и утилизация бытовых отходов);

• производство и снабжение электроэнергией;

• мелиорация и водное хозяйство;

• услуги связи;

• телерадиовещание (теле- и радиоканалы, кабельное телевидение);

• железнодорожные, автомобильные, морские, воздушные грузоперевозки;

• деятельность по обеспечению транспортировки трубопроводами;

• деятельность производственных предприятий, которую невозможно остановить из-за производственно-технических условий;

• добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;

• выпечка хлебных изделий (с 16:00 15 июня 2020 года);

• услуги по охране и обеспечению технической безопасности предприятий, деятельность которых приостановлена.

Передвижение лиц, работающих в сферах, деятельность которых разрешена на служебных или личных автомобилей будет разрешено после введения о них соответствующей информации работодателем в портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи. Деятельность структур, а также предприятий и учреждений государственной значимости, а также структур, осуществляющих непрерывную деятельность, будет организована путем привлечения ограниченного числа работников.

За нарушение требований особого режима карантина физические, юридические и должностные лица несут предусмотренную законодательством Азербайджана административную и уголовную ответственность.

За солидарность, продемонстрированную во время мероприятий, осуществляемых государством в борьбе с вирусом COVID-19 в направлении защиты здоровья и обеспечения безопасности людей, Оперативный штаб вновь выражает благодарность гражданам и призывает их строго соблюдать требования Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

В соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией, людям старше 65 настоятельно рекомендуется не покидать места жительства и нахождения без крайней необходимости. В то же время, с целью предотвращения случаев массового инфицирования в период особого режима карантина требуется строгое соблюдение запрета в стране на скопление людей в общественных местах, бульварах и парках, объектах общественного питания в группы свыше 10 человек, а также соблюдения правил, связанных с использованием защитных средств.

(Текст: Турал Гараджаев)