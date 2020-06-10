В Азербайджане выявлены 339 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 114, скончались 4 человека - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 339 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 114, скончались 4 человека, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 8 530 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 4 720, скончались 102 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 708 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 356 032 теста.

(Текст: Турал Гараджаев)