В Азербайджане выявлены 339 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 114, скончались 4 человека - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 339 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 114, скончались 4 человека, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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В Азербайджане выявлены 339 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 114, скончались 4 человека - Оперативный штаб
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