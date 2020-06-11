БТА: В бакинских автобусах возобновлена работа кондиционеров
БАКУ/Trend/ - В бакинских автобусах возобновлена работа кондиционеров, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
После обсуждений, проведенных с TƏBİB, принято решение о работе в автобусах системы кондиционирования.
Работа систем кондиционирования будет осуществляться с учетом правил, рекомендованных специалистами: "В связи с этим компаниям-перевозчикам даны соответствующие поручения, и будет обеспечена поэтапная работа систем кондиционирования".
В Агентстве также напомнили, что в центрах по транспортному обмену, остановках и автобусах обязательно необходимо пользоваться медицинскими масками.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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