БТА: В бакинских автобусах возобновлена работа кондиционеров

БАКУ/Trend/ - В бакинских автобусах возобновлена работа кондиционеров, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

После обсуждений, проведенных с TƏBİB, принято решение о работе в автобусах системы кондиционирования.

Работа систем кондиционирования будет осуществляться с учетом правил, рекомендованных специалистами: "В связи с этим компаниям-перевозчикам даны соответствующие поручения, и будет обеспечена поэтапная работа систем кондиционирования".

В Агентстве также напомнили, что в центрах по транспортному обмену, остановках и автобусах обязательно необходимо пользоваться медицинскими масками.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)