В Азербайджане стартует регистрация на программу Foundation престижного британского колледжа Brooke House

Общество 11 июня 2020 12:00 (UTC+04:00)
В Азербайджане стартует регистрация на программу Foundation престижного британского колледжа Brooke House

БАКУ/Trend/ - Ежегодно сотни молодых людей из Азербайджана направляются в различные университеты мира с целью получения высшего образования. Учитывая различия в академическом обучении, правилах приема в такие учреждения, и в целом, отличие систем образования стран, наша молодежь сталкивается с определенными трудностями.

Для выбора иностранного вуза для обучения в бакалавриате, магистратуре и докторантуре, определения своей специальности за рубежом и поиска наиболее доступных путей для поступления в это учреждение они прибегают к услугам образовательных центров. Учитывая упомянутые препятствия и растущую потребность, Центр образования и развития StudyLab решил реализовать в Азербайджане совместно со своим партнером Учебным центром A-Level программу Foundation престижного британского колледжа Brooke House.

Программа Foundation представляет собой годичный подготовительный курс по приему в колледжи и университеты Великобритании, США, Канады и Австралии, предусмотренный для заполнения пустот между западной и азербайджанской образовательными системами. Данная программа поможет привить учащимся навыки независимой учебы, что является первым условием при освоении академического английского языка, используемого в иностранных образовательных учреждениях, и в управлении образованием за рубежом.

Список дисциплин обширный и зависит от выбранной учеником специальности. Вот некоторые из преподаваемых дисциплин: основная математика, IELTS, ИКТ, введение в бизнес-исследования, психология, исследовательские способности, введение в физику и другие. Это основные дисциплины первой четверти, которые определяют возможность перехода во вторую четверть. Кроме того, весь учебный процесс и общение в первой четверти проходят на английском языке, что позволяет учащемуся определиться со специальностью и быть более подготовленным к учебному процессу за рубежом. К тому же он приобретает навыки независимой учебы для подготовки к урокам, что играет большую роль в независимом управлении зарубежным образованием на ступени бакалавра в последующий учебный год. Так проявляются две сильные стороны данной программы: совершенствование обучения и общения на английском языке, а также независимое управление индивидуальной образовательной программой.

Программа рассчитана на один год. Уроки по каждому курсу проходят два или три раза в неделю по 1,5 часа. Расписание уроков учащиеся и родители получают за 2 недели до начала программы.

К программе могут присоединиться ученики 10 и 11 классов, а также все желающие получить образование за рубежом. Для полного ознакомления с условиями приема необходимо обратиться в Центр StudyLab. В целом, для участия в программе требуется знание английского языка на уровне выше среднего (Upper Intermediate) или эквивалента IELTS.

Выпускники программы получают сертификат Foundation колледжа Brooke House. Таким образом, программа Foundation повышает уровень знаний учащихся для соответствия требованиям приема, установленным в Великобритании (или какой-либо другой стране) и гарантирует размещение в соответствующей учебной программе одного из партнерских университетов.

Поскольку критерии приема в партнерские университеты отличаются, размещение в том или ином образовательном учреждении будет зависеть от результатов экзаменов. Высокие баллы гарантируют учащемуся прием в первый же выбранный иностранный вуз.

В Центре образования и развития StudyLab будут рады помочь Вам пройти регистрацию на программу Foundation, проводимую совместно с Учебным центром A-Level.

Присоединитесь к программе Foundation колледжа Brooke House, и, не теряя времени, получите степень бакалавра за рубежом!

Более подробную информацию об образовательных услугах, предоставляемых компанией, можно получить на ее официальном интернет-сайте www.studylab.az.

Желающие воспользоваться этими услугами могу обращаться в StudyLab по адресу: город Баку, Тбилисский проспект, 36 A; тел.: +99470 630 96 26 / +99412 530 96 26 или по электронной почте info@studylab.az.

В Азербайджане стартует регистрация на программу Foundation престижного британского колледжа Brooke House - Gallery Image
В Азербайджане стартует регистрация на программу Foundation престижного британского колледжа Brooke House - Gallery Image
В Азербайджане стартует регистрация на программу Foundation престижного британского колледжа Brooke House - Gallery Thumbnail
В Азербайджане стартует регистрация на программу Foundation престижного британского колледжа Brooke House - Gallery Thumbnail
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