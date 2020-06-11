AZAL вернул на родину 217 соотечественников из Нью-Йорка (ФОТО)
БАКУ/Trend - 11 июня авиакомпания AZAL выполнила чартерный рейс из Нью-Йорка в Баку, которым на родину смогли вернуться 217 граждан Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Согласно утвержденной процедуре, прибывшие этим рейсом пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.
Национальный авиаперевозчик выполняет чартерные рейсы по возвращению соотечественников согласно плану, определенному Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
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