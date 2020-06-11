В Баку будет ограничено автодвижение от «20 января» до Масазырского круга

БАКУ/Trend/ - В рамках работ по расширению и реконструкции, проводимых в обоих направлениях на участке от круга "20 Января" до Масазырского круга автомобильной дороги Баку-Губа-госграница России, в настоящее время на Масазырском круге и на въездных и выездных дорогах к нему проводятся работы по обновлению бетонно-асфальтового покрытия, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Поэтому движение автотранспортных средств будет частично ограничено.

Просьба к водителям с пониманием отнестись к проводимым работам, и пользоваться альтернативными дорогами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)