В Азербайджане в 4 районах «оранжевой» зоны установлены полицейские посты

Общество 11 июня 2020 13:27 (UTC+04:00)
В Азербайджане в 4 районах «оранжевой» зоны установлены полицейские посты

БАКУ/Trend/ - После последнего решения Оперативного штаба Кабмина по предотвращению широкого распространения инфекции COVİD-19 на въездах и выездах еще 4 районов установлены посты карантинного контроля, сообщает в четверг Trend.

Так, сотрудники полиции контролируют въезды-выезды Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов.

Кроме того, на улицах и проспектах этих районов также установлены посты полиции.

Напомним, что в соответствии с последним решением Оперативного штаба при Кабмине территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, а также Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов объявлены «оранжевой» зоной, где наиболее распространена инфекция COVİD-19.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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