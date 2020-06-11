В Азербайджане в 4 районах «оранжевой» зоны установлены полицейские посты

БАКУ/Trend/ - После последнего решения Оперативного штаба Кабмина по предотвращению широкого распространения инфекции COVİD-19 на въездах и выездах еще 4 районов установлены посты карантинного контроля, сообщает в четверг Trend.

Так, сотрудники полиции контролируют въезды-выезды Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов.

Кроме того, на улицах и проспектах этих районов также установлены посты полиции.

Напомним, что в соответствии с последним решением Оперативного штаба при Кабмине территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, а также Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов объявлены «оранжевой» зоной, где наиболее распространена инфекция COVİD-19.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)