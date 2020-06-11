Завтра в Азербайджане до 40 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ветер юго-восточный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове температура ночью составит 19-23, днем - 34-38 градусов тепла, в Баку - ночью 21-23, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 25-35 процентов.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается преобладание слабых ветров, в отдельные часы стойкая жаркая погода создаст дискомфорт для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах возможны грозовые, проливные дожди, град. Утром в горах туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 35-40, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)