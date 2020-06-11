Руководили азербайджанской диаспоры в России предложили создать виртуальные общества (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой организована видеоконференция с участием группы руководителей азербайджанской диаспоры в России.

В виртуальном мероприятии участвовали председатель национально-культурной автономии азербайджанцев из Московской области Эльшан Ибрагимов, руководитель азербайджанской общины из города Истра Рамиль Алиев, руководитель азербайджанской общины из Курской области Гасым Керимов, помощник уполномоченного по правам человека из Рязанской области Самир Гараев, председатель национально-культурной автономии азербайджанцев из Костромской области Кямран Бабаев, председатель общественной организации “Eдинство-Бирлик” из Воронежской области Мехти Мехтиев, ответственные сотрудники Государственного комитета Руслан Гулиев, Турал Сафаров, Заур Рамазанов и эксперт-исследователь Теймур Атаев.

В ходе обсуждений председатели диаспоры подробно рассказали о проведении различных благотворительных кампаний для поддержки наших соотечественников, местных малообеспеченных и многодетных семей, столкнувшихся с временными трудностями в связи с пандемией коронавируса нового типа, деятельности возглавляемых ими организаций и реализованных проектах.

Состоялся обмен мнениями о создании виртуальных обществ для обеспечения координированной работы диаспорских организаций в России в период пандемии, о поддержке проектов, развивающих взаимоотношения между двумя странами, интенсификации обмена информацией, деятельности в постпандемический период и прочем.

Отметив эффективность видеоконференций, руководители диаспоры подчеркнули необходимость в их регулярном проведении.