В Азербайджане в выходные воздух прогреется до 42 градусов
БАКУ/Trend/ - 13 и 14 июня максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в низменных районах достигнет 42 градусов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
Днем 13 и 14 июня на Абшеронском полуострове ожидается повышение температуры до 40 градусов, что будет неблагоприятно для большинства населения и рискованно для метеозависимых людей. Днем не рекомендуется долго оставаться на открытом воздухе.
С завтрашнего вечера и до воскресного полудня в ряде северных и западных районов пойдут ливневые дожди, выпадет град. В некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные сели.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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